António Salvador: «É urgente centralizar os direitos televisivos»

António Salvador abriu o livro em entrevista ao jornal espanhol Marca, à margem de um trabalho sobre a forma como o Sp. Braga conseguiu elevar-se nos últimos anos para o patamar de quarto grande do futebol português.





Na entrevista publicada esta terça-feira, o presidente arsenalista fala na urgência de "centralizar os direitos televisivos", como medida essencial para reduzir as diferenças entre os clubes. Será isso feito em breve? "Assim espero, mas há muita resistência. Os que recebem mais (Sporting, FC Porto e Benfica) tentam atrasar o processo. É uma promessa do presidente da Liga Portugal, que conta com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol e espero que se possa cumprir em breve".Salvador, de resto, também se refere à excessiva proteção dada a Sporting, FC Porto e Benfica."Um desses três clubes é sempre o campeão e, regra geral, beneficiam, ainda que de forma inconsciente, de uma proteção por parte dos árbitros que nós, os outros clubes, não temos. Do meu ponto da vista, se não fosse essa proteção o Sp. Braga teria sido campeão em 2010", afirma Salvador, que remata, depois, o tema assim: "Ganhar a Liga NOS é a nossa ambição e sei que algum dia acontecerá".