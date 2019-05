António Salvador enfrenta suspensão

Luís Filipe Vieira foi punido com 90 dias de suspensão no seguimento de declarações após a eliminação na Allianz Cup frente ao FC Porto mas não deverá ser o único. António Salvador também enfrenta uma pena suspensão por causa de afirmações feitas no final do encontro com o Sporting relativa à mesma fase da prova. O castigo deverá ser conhecido nos próximos dias.O processo a Vieira foi aberto a 28 de janeiro, remetido para a Liga no mesmo dia e devolvido a 11 de abril, tendo a decisão da suspensão sido anunciada a 30 de abril.Já o de Salvador, foi aberto também a 28 de abril, enviado para a Liga a 29 do mesmo mês e devolvido ao Conselho de Disciplina a 17 de abril. Sendo assim, a decisão estará para breve. O presidente do clube arsenalista confessou sem reservas os factos que lhe são imputados.