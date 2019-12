António Salvador falha visita à Eslováquia

O presidente António Salvador não integra a comitiva do Sp. Braga que partiu para a Eslováquia. Os arsenalistas já têm o apuramento garantido, mas o responsável máximo não pôde acompanhar a equipa na visita ao Slovan Bratislava por motivos pessoais.





De resto, o treinador Sá Pinto elaborou uma lista com 20 jogadores para a despedida da fase de grupos da Liga Europa, onde há a salientar a ausência do lateral Sequeira, por opção técnica, de modo a conceder tempo de descanso ao habitual titular do corredor esquerdo.(em actualização...)