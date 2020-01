António Salvador: «Fomos um justo vencedor, não deixa dúvidas»

Naturalmente satisfeito pelo triunfo sobre o Sporting e o apuramento para a final da Allianz Cup, António Salvador elogiou a atuação do Sp. Braga, numa noite na qual considera que os comandados por Rúben Amorim demonstraram ser uma grande equipa.





"Foi um jogo contra uma grande equipa. Sabíamos que as quatro formações que aqui estavam poderiam vencer. Da nossa parte mostrámos a grande equipa que somos e fomos um justo vencedor. Não deixa dúvidas. Fruto de trabalho de equipa, jogadores e treinadores. Parabéns aos adeptos, que foram fantásticos a apoiar durante os 90 minutos. Agora há que recuperar e esperar pelo adversário do jogo de amanhã. E preparar para estarmos bem para brindarmos a cidade e os adeptos com a conquista da Taça, já que é este o último ano em Braga", começou por dizer, à SportTV."Fui muito claro. Mais do que mudar para ter resultados no imediato, é um projeto de presente e futuro. É uma identidade que queremos, está bem enraizada na estrutura do clube. É este o caminho que temos de seguir. Foi isso que os jogadores fizeram hoje. Há que criar o hábito de vencer constantemente e foi isso que mostrámos hoje."

"Não faço prognósticos, nem digo preferências. Vencerá o que fizer por merecer estar na final. Seja quem for, vamos estar preparados e com vontade de vencer. E apelo aos sócios para virem apoiar, para podermos vir aqui, contra um adversário difícil, fazer tudo para conqusitar o troféu"