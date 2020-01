António Salvador: «Há um mês estava tudo deprimido, mudámos e são 5 vitórias»

Naturalmente satisfeito pela conquista da Allianz Cup, António Salvador elogiou o trabalho feito pelos "jogadores fantásticos" do Sp. Braga, mas o mais elogiado na hora de analisar a prova foi Rúben Amorim, técnico que assumiu a equipa há pouco mais de um mês.





"Estes adeptos e esta cidade mereciam isto. Estes jogadores fantásticos tudo têm feito para ganhar. O futebol é isto. Há menos de um mês estava tudo deprimido, mudámos e são 5 vitórias. Futebol é bom por isto, emoção. Isto tudo deve-se ao trabalho de um homem e desde a primeira hora que vi que o Rúben Amorim ia ser um grande treinador. Vencemos uma grande equipa que é o FC Porto", começou por dizer."Ontem, durante o jantar com Pinto da Costa, conversámos sobre o jogo e a vontade de que fosse uma partida de fair-play. Foi isso que aconteceu. A qualidade do plantel que venceu os últimos jogos, dois com o FC Porto e um com o Sporting, é a mesma que preparámos desde o início da temporada. É uma emoção grande, porque sendo o último ano em Braga este universo merecia o prémio. A nossa mentalidade é esta. Criar o hábito de vencer sempre. Fazer de cada jogo um final. Começar a segunda volta e continuar com essa determinação."