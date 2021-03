António Salvador: «Havia muito milhão em jogo... tem de acabar o mito dos três grandes»

Após a derrota caseira do Sp. Braga com o Benfica (0-2), António Salvador mostrou-se revoltado com a arbitragem.





O lance que valeu o segundo amarelo e expulsão a Fransérgio no Sp. Braga-Benfica O lance que valeu o segundo amarelo e expulsão a Fransérgio no Sp. Braga-Benfica

"Não venho aqui atacar ninguém mas dar um grito de revolta. No que é a revolta dos nossos profissionais no fim deste jogo, a revolta dos nossos adeptos e dos que gostam de espetáculos de futebol de qualidade. Aos 40 e tal minutos o jogo terminou. Não consigo descortinar, nem ver um jogador dos ditos três grandes no campeonato ser expulso como foi o Fransérgio nas duas faltas. Era um jogo em que estava muita coisa em jogo, muitos interesses... em Portugal temos a perceção de que os lugares de cima estão para os ditos três grandes e isto vai ter de mudar. Os outros clubes têm o direito de lutar e discutir esses lugares. Sei que é muito mihão que está em jogo mas é preciso que dentro do campo haja direito de igualdade", começou por dizer o presidente minhoto na sala de conferências do Municipal de Braga.Apesar de considerar que João Pinheiro "é um grande árbitros, dos melhores para os próximos anos", Salvador acrescentou que "em 90 por cento dos jogos que ele apita o Sp. Braga este tem sido prejudicado."A fechar, o líder bracarense manifestou alívio com a decisão de centralização dos direitos televisivos e explicou porquê: "ainda bem que vem aí a centralização pois os milhões vão começar a ser distribuídos. Aí tem de acabar o mito dos três grandes e ser sempre dos mesmos a qualificação."