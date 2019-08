António Salvador: «Hoje o protagonismo é de todos os jogadores»

Feliz com o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, António Salvador surgiu na zona mista da Otkrytiye Arena para uma breve declaração na qual enalteceu a forma como os jogadores do Sp. Braga se comportaram em solo russo, numa viagem que resultou também numa vitória por 2-1 sobre o Spartak Moscovo "Estou aqui para fazer uma declaração pública. Dizer que hoje o protagonismo é de todos os jogadores. Parabéns pela brilhante vitória, ao grupo, ao treinador, ao staff, a todos os que acompanham a equipa. Fizemos um apuramento brilhante, contra adversários difíceis, contra um grande clube que foi o Spartak. Estamos de parabéns, os jogadores, estrutura, treinador. O mérito é deles. Este feito mostra bem a qualidade do grupo, a união desta família que temos construído desde o início da pré-temporada", começou por declarar."Conseguimos o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, que era um objetivo claro para nós. Estamos também a contribuir para Portugal melhorar no ranking da UEFA. Uma palavra também aos adeptos, aos poucos que nos acompanharam a Moscovo, e sobretudo aos que no último domingo deram uma demonstração de força em Barcelos, onde estavam cerca de 3.500 adeptos do Sp. Braga. Domingo bem vamos precisar deles novamente no apoio à equipa", concluiu.