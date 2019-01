António Salvador: «Júlio Mendes está a cair no ridículo»

Estalou o verniz nas relações institucionais entre Sp. Braga e V. Guimarães, com o presidente António Salvador a criticar abertamente o homólogo Júlio Mendes, pelas declarações que o dirigente vitoriano proferiu sobre a alegada possibilidade do técnico Abel Ferreira estar no horizonte do Benfica."Não percebo por que é que o meu colega anda a falar no Abel Ferreira nem a sua fixação em falar constantemente no Sp. Braga. Acho que o Júlio Mendes gostava de ser comentador, porque, ultimamente, tem substituído o Pedro Henriques e o Duarte Gomes quando vem comentar os pontos que supostamente têm sido subtraídos ao V. Guimarães por influência das arbitragens. Só que tem feito mal as contas e está a cair no ridículo", referiu António Salvador, no final do jogo deste domingo, para logo de seguida garantir a continuidade de Abel Ferreira em Braga."Não houve contactos, nem vai haver, porque o Abel tem contrato até 2021 e toda a gente sabe qual é o nosso projeto, pelo que isso nem sequer é assunto, muito menos para presidentes de outros clubes", apontou.António Salvador também se associou às reinvindicações dos adeptos sobre os horários dos jogos e a necessidade de a Liga de Clubes intervir junto do operador televisivo para encontrar uma estratégia melhor. "Os adeptos têm razão porque, infelizmente, somos o campeonato com mais jogos à noite. Horários pouco nobres que não defendem a presença de público nas bancadas, pelo que é preciso fazer uma reflexão séria e perceber como é que ingleses, alemães e espanhóis têm os seus recintos cheios", concluiu.