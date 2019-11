António Salvador: «O Sá Pinto sabe que a equipa tem de melhorar e os jogadores também»

O Sp. Braga e Famalicão empataram este domingo 2-2, na 10.ª jornada da Liga NOS num grande jogo em que ambas as equipas estiveram em desvantagem. No final, António Salvador, presidente dos arsenalistas, fez uma análise ao jogo e falou de Sá Pinto."Não há muito a dizer deste jogo. Não foi um bom resultado para nós. Era importante ter outro resultado até pelo resultado anterior. Percebemos que os nossos adeptos estão tristes com este resultado. Representar o Sp. Braga é preciso sentido de responsabilidade e o Braga não pode ser isto. Não podemos ter 12 pontos em 10 jornadas. Temos de corrigir o que está menos bem, trabalhar durante a semana para que durante os próximos jogos para a Liga Europa e campeonato termos um resultado positivo. Temos de dizer aos nossos adeptos que acreditem nesta equipa porque temos grandes profissionais e todos juntos vamos ultrapassar esta fase menos boa e dar um salto qualitativo na classificação.""A explicação é trabalhar e corrigir o que de menos positivo temos feito no campeonato. Temos de assumir que não temos feito bons resultados. Percebo que temos tido alguma infelicidade em determinados jogos. Mas a infelicidade trabalha-se para que ela não aconteça. Temos de trabalhar mais e estar mais concentrados para os resultados aparecerem.""O Sá Pinto sabe que a equipa tem de melhorar e os jogadores também e vamos melhorar e o futuro é no imediato. O Braga tem de estar forçosamente noutro lugar que não este. Todos sabemos disso. Só há um caminho trabalho com união, concentração e ajuda dos nossos adeptos para ultrapassar esta fase menos boa.""Não é isso que está em causa. Já disse que temos tido algumas coisas que não tem corrido bem e vamos trabalhar para ultrapassar esta fase. Era importante vencer este jogo porque é um adversário que está à nossa frente. Temos de ver o que correu menos para que na próxima quinta-feira contra o Besiktas possamos dar uma resposta positiva e depois pensar no Vitória de Guimarães para trazer os três pontos. Todos os jogos são importantes, nenhum é mais importante do que outro. E o Braga tem obrigação de discutir o resultado e ganhar contra qualquer adversário."