António Salvador para os adeptos: «Nem a distância fez com que deixássemos de sentir o vosso apoio»

António Salvador deixou, à semelhança do que é já habitual, uma mensagem de boas festas aos sócios e adeptos do Sp. Braga. Numa nota divulgada pelo próprio clube nas redes sociais, o líder dos guerreiros enviou algumas palavras à "família" arsenalista , agradecendo o apoio de sempre numa fase em que a distância tomou conta de tudo por força da pandemia que assola o Mundo. "O vírus ergueu um muro entre o Sp. Braga e os seus sócios e adeptos. Mas nem o distanciamento fez com que deixássemos de sentir o vosso apoio, a vossa força, o vosso afeto. Longe, mas perto. Obrigado por estarem sempre desse lado e por manterem aceso este amor incondicional", escreveu António Salvador, apelando a que este seja um período de "comunhão, reflexão e valorização pessoal e coletiva".