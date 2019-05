António Salvador: «Ponta final de campeonato desastrosa do Sp. Braga»

António Salvador exultou com a conquista do título de campeão nacional pela equipa de futebol feminino do Sp. Braga, mas não deixou de comentar a atualidade da equipa de futebol masculino. O Sp. Braga já não pode chegar ao pódio da Liga NOS, numa época em que até chegou a estar na luta pela liderança."Chegar a estar a dois ou três pontos, a lutar pelo título, a sete do 3.º lugar e terminar a nove... Acho que é uma ponta final desastrosa. Há que assumir a responsabilidade de que não estivemos bem, ver o que esteve menos bem e corrigir para que no futuro não volte a acontecer", disse o presidente do Sp. Braga aos jornalistas, no Estádio 1.º de Maio, sem querer comentar o futuro de Abel Ferreira. "Isso não é questão que se faça agora, aqui..."António Salvador tem como grande desejo neste mandato levar o Sp. Braga ao título de campeão nacional, o que até gerou um comentário bem humorado do dirigente. "Eu disse que acredito que podíamos ser campeões até 2021. Hoje fomos, em 2019. É um pequeno passo para que se possa aspirar a outras provas e possamos voltar a ser campeões", atirou, enquanto seguia a festa da equipa feminina."Sabemos que [conquistar a 1.ª Liga] é muito difícil, é um processo cada vez mais difícil, há uma separação maior, um desequilíbrio muito maior cá dentro no campeonato, mas é uma coisa em que acreditamos e vamos lutar por ela sempre até ao fim", rematou.