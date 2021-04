António Salvador premeia Hospital de Braga: «Coragem e espírito de missão constante»

António Salvador entregou, esta tarde, o prémio Guerreiro Ouro e Mérito ao Hospital de Braga, distinguindo assim a unidade de saúde pelo trabalho desenvolvido no combate à pandemia. O galardão diz respeito à gala 'Legião de Ouro' que não se realizou no início desde ano civil devido ao confinamento, mas que os minhotos fizeram questão de entregar pessoalmente no próprio local quando fosse possível.





"É com enorme emoção que entrego aos profissionais de saúde do Hospital de Braga o Guerreiro Ouro e Mérito. A justiça desta distinção está por demais exposta nos desafios que todos nós, sem exceção, tivemos de enfrentar desde o início desta pandemia", referiu António Salvador."Foi nesse preciso espaço temporal, num dos momentos mais críticos da civilização moderna, que emergiram autênticos super-heróis. Onde o vírus promoveu o afastamento, a solidão e o egoísmo social, os profissionais de saúde do Hospital de Braga compensaram com proximidade, solidariedade, altruísmo e coragem", apontou ainda o líder bracarense, tendo ainda destacado "a imensa coragem, o espírito de missão constante e dedicação abnegada" dos profissionais da unidade hospitalar.O galardão foi entregue por António Salvador ao presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, João Porfírio Oliveira.