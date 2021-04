António Salvador queria ter Rúben Amorim por "vários anos"

O presidente do Sp. Braga assumiu o rótulo de "negociador duro", esta terça-feira, em entrevista à Marca, na qual foi confrontado com a venda de Rúben Amorim ao Sporting, por 10 milhões de euros.





"Foi um valor razoável por um dos melhores jovens treinadores de Portugal. Pouco antes, vendemos Abel Ferreira por 2,5 milhões de euros", recordou Salvador, confessando, depois, que tinha outros planos para o atual treinador leonino."Esperava que Amorim pudesse ficar vários anos no Sp. Braga, mas não foi possível. Carlos Carvalhal também tem cláusula, mas espero que ninguém a pague".Nesta entrevista, o presidente do Sp. Braga reiterou ainda a vontade de levar o Sp. Braga de volta para o Estádio 1.º de Maio. "A Pedreira, como projeto arquitetónico, é única, mas não é muito funcional. O 1.º de Maio adequa-se mais à nossa realidade, mas não quero comprometer-me com esse assunto".