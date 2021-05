António Salvador reeleito: «Pensamento está apenas na vitória na final da Taça»

António Salvador foi esta noite reconduzido como presidente do Sp. Braga. As urnas fecharam às 22 horas e votaram um total de 1360 sócios num universo de 10.002 associados que reuniam todas as condições obrigatórias para votar, sendo que o Sp. Braga tem um total de 15.844 sócios.





Na eleição desta sexta-feira 1072 associados votaram a favor do único candidato da Lista A, António Salvador, o que representa um total de 8436 votos e 85,4% dos votos validamente expressos, uma vez que há associados com direito a 10 votos, outros a 5 e alguns com apenas um, dependendo obviamente da sua antiguidade. Houve 1246 votantes válidos, juntando aqui os 174 votantes em branco (1448 votos e 14,6%), sendo que 114 foram considerados nulos."É com grande orgulho e enorme sentido de responsabilidade que avanço para mais um mandato na presidência do SC Braga. Deixo, ainda, um agradecimento especial a todos os sócios que, apesar das contingências atuais, não deixaram de exercer o seu direito ao voto, demonstrando, mais uma vez, a vitalidade do nosso Clube.Em segundo lugar, enaltecer a organização deste ato eleitoral. A forma como o processo de voto foi conduzido – em segurança, cumprindo todas as regras de distanciamento e higiene, rápido e sem ajuntamentos – deve orgulhar todos os sócios e adeptos do SC Braga e deve igualmente servir de exemplo para eventos futuros.Em terceiro lugar, sublinhar algo que me tem acompanhado nos últimos 18 anos e que será igualmente marcante para os próximos 4 anos: sou o presidente de todos os sócios e adeptos do SC Braga, sem exceção. E continuaremos a trilhar um caminho ascendente no crescimento e afirmação do Clube, sempre com os pés assentes no chão, mas com grande dose de ambição em fazer sempre mais e melhor.Há algo que posso garantir sem reservas: os órgãos sociais hoje eleitos vão continuar a defender de forma intransigente os superiores interesses do SC Braga, colocando sempre o Clube no topo das prioridades. Àqueles que me acompanham desde sempre, aos que estão a meu lado há vários anos e aos que iniciam agora este trajeto, o meu sincero obrigado e os votos de enorme sucesso ao serviço do SC Braga.Por último, esta é a hora de olharmos para dentro, de esquecermos tudo o que ficou para trás esta temporada e de olharmos para o presente e para o futuro. Estamos a poucos dias de um dos jogos mais importantes da temporada, a final da Taça de Portugal, e o pensamento está apenas na vitória. Queremos muito dar mais uma enorme alegria aos nossos sócios e adeptos, conquistando a 3ª Taça de Portugal da nossa história centenária.Ambição, união, confiança e vontade de vencer.Este é o nosso Braga!Viva o SC Braga!"Refira-se que se cumprir mais este mandato até ao fim, António Salvador vai ficar 22 anos à frente dos destinos do Sp. Braga e continua sem oposição à altura. Ao contrário das últimas eleições em que António Peixito se apresentou também como candidato, estas eleições resultaram apenas num mero pormenor para a anunciada continuidade de Salvador como líder dos arsenalistas.José Brandão, vice-presidente da Asselmbleira Geral, congratulou-se com a "adesão dos associados, que mesmo sabendo que só havia um candidato, fizeram questão de manifestar o seu direito de voto", registando que o Sp. Braga mantém a sua vivacidade e fazendo votos para "uma vitória na final da Taça de Portugal".