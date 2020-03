António Salvador revela cláusula de rescisão de Custódio: «15 milhões de euros»

Cansado de perder treinadores para a concorrência, António Salvador 'prendeu' Rúben Amorim com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, que mesmo assim não impediu o Sporting de 'desviar' o treinador. Agora, com Custódio, que vai assinar por dois anos e meio, a cláusula será superior: "15 milhões de euros".





O presidente do Sp. Braga não poupou nos elogios ao novo técnico. "O Custódio foi um grande jogador e capitão desta casa e aqui regressou há três anos para assumir funções técnicas. O Sp. Braga tem muitos dos melhores recursos do futebol português. Acreditamos que as melhores soluções estão dentro de portas. Conheço a usa personalidade e confio na sua liderança; será mais um elemento a unir todas as nossas equipas", referiu."Quando o convidei para regressar a esta casa, há três anos, sabia que este dia acabaria por chegar. O Custódio será certamente julgado pelos seus resultados, como todos nós, mas nunca será pelas suas aptidões e competências", frisou."A filosofia do Sp. Braga está bem definida e é clara. Reforçar a competitividade da equipa de futebol ter como referência a otimização do trabalho desenvolvido na cidade desportiva", acrescentou.