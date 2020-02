António Salvador: «Ricardo Horta será um dos melhores da história do clube»

António Salvador dirigiu algumas palavras a todos os galardoados, com destaque para Ricardo Horta, que recebeu o prémio Futebolista do Ano na Gala Legião de Ouro.





Depois dos Óscares, também houve muita beleza na passadeira vermelha do Sp. Braga



"É o homem que nos deu a Taça da Liga, mas já antes estava decidido como nosso Futebolista do Ano. Ricardo Horta é o exemplo do que acontece quando a capacidade do clube se junta a força de vontade e a dedicação de um profissional. Esta é a tua casa e é aqui que te queremos por muitos e bons anos, porque não és apenas o futebolista do ano. Serás certamente um dos melhores jogadores da história deste clube", afirmou o presidente do Sp. Braga.Salvador fez um discurso a apelar à união em torno do clube e virado para o futuro, para o progresso do Sp. Braga, que em 2021 irá comemorar o centenário, um tema muito presente nas palavras do presidente dos guerreiros."O Sp. Braga é hoje um símbolo do desporto em Portugal, e não apenas pelos grandes feitos do presente, mas também pela sua história. Se hoje somos herdeiros da história que tantos outros escreveram antes de nós, então é nosso dever, neste ano de centenário, honrar e recordar a obra daqueles que fizeram o nosso clube. O centenário tem de ser uma festa. O Sp. Braga tem futuro porque hoje é uma instituição reconhecida e respeitada em Portugal, na Europa e no Mundo", afirmou."Um passado rico e um presente sólido só podem assegurar um futuro risonho", disse Salvador. "Mas não basta acreditar e desejar para que assim aconteça. É preciso deitar mãos à obra. É preciso ação", lembrou, antes de olhar para os adversários, externos e porventura internos."É um caminho cheio de percalços. É um caminho que muitos não querem que possa ser feito. E por isso é que é um caminho que só pode ser percorrido com união, sem divisionismos e sem fações. Acredito na cidade de Braga. Sócios e adeptos como estes merecem uma cidade mobilizada. Merecem mais. Queremos ver crescer, como sempre tenho dito, a nossa base social. Contamos com todos, porque só um Sp. Braga unido e agregador pode alcançar no futuro ainda mais do que já alcançou nestes 99 anos de história", acrescentou.