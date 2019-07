António Salvador: «Sá Pinto foi a primeira pessoa que me veio à cabeça»

António Salvador, presidente do Sp. Braga, explicou que Ricardo Sá Pinto foi a sua primeira opção para render Abel Ferreira no comando técnico dos minhotos. O dirigente sublinhou ainda a ambição de entrar em todos os jogos para vencer e deu importância ao primeiro objetivo da temporada."Fomos surpreendidos pela saída do Abel, muitos nomes a comunicação social lançou, mas desde a primeira hora, quando na segunda-feira de manhã ficou definido que teríamos de procurar outro lider, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Ricardo Sá Pinto. Liguei-lhe ao fim da manhã e marquei encontro em Lisboa ao fim do dia. Tivemos uma reunião que durou pela noite dentro e vi que era a pessoa certa para dar continuação ao trabalho que estava a ser desenvolvido. Que tenha muito sucesso. Tenho a certeza que, com a sua ambição e paixão, vamos conseguiur alcançar os objetivos.""Sá Pinto partilha os mesmos valores deste clube e é o que queremos. É a pessoa ideal para potencializar e tirar o máximo dos jogadores. Este clube é uma família e queremos, juntamente com os adeptos, criar uma onda para em cada jogo fazermos tudo para poder vencer. Há um foco imediato na Liga Europa, um objetivo claro e importante para o clube, pela valorização dos jogadores, financeiramente, para o ranking de Portugal... A partir daí, em cada jogo que iremos disputar, vamos dar tudo par vencer."