António Salvador sonha com título: «Queremos comemorar o centenário no ponto mais alto»

O Sp. Braga celebra este sábado 98 anos de existência e em dia de aniversário, o presidente António Salvador voltou a falar do desejo de conquistar o título nacional e desta vez com uma data em mente."Temos que colocar objetivos a nós próprios. Nada podemos prometer, mas temos que querer sempre mais. Como tenho dito, queremos comemorar o centenário no ponto mais alto do clube do ponto de vista desportivo", afirmou o líder do Sp. Braga, que lembrou o passado mas sempre com os olhos no futuro."São 98 anos de história. Felizmente, é a segunda vez que estamos a celebrar o nosso aniversário na nossa casa. Há que olhar para o futuro, honrar ainda mais a história do passado, fazer ainda melhor para que possamos honrar os nossos fundadores. E é com esta juventude toda, não só no futebol mas em todas as modalidades, que o vamos tentar fazer. Estamos aqui a trabalhar para o futuro", referiu."O legado é de todos os que aqui trabalham. Não é de A, B ou C. É de todos, desde dirigentes, funcionários, colaboradores atletas, de todos os que cá estão a servir o clube. É um trabalho de equipa e só assim é possível alcançar algo. Esperamos trabalhar e equipa e fazer algo que possa marcar a história do Sp. Braga. Tem sido esse o segredo: esta equipa sabe o que quer e trabalha todos os dias para ser mais e melhor", comentou.O dia começou com o hastear da bandeira na Cidade Desportiva na presença das altas figuras do clube, sócios e alguns atletas da formação. Seguiu-se a romagem ao Cemitério de Monte d’Arcos, com a celebração de uma missa às 10h30, antes da entrega das láureas de ouro e prata aos sócios com 50 e 25 anos de filiação, respetivamente, no Estádio Municipal de Braga.Na sexta-feira, o Sp. Braga venceu fora o Nacional, por 3-0 : "Começámos a 2.ª volta com uma vitória, foi muito bom, mas não descansamos com uma vitória. Acabou o jogo de ontem e já estamos a pensar no próximo. É esse o nosso caminho, o nosso pensamento está em pensar jogo a jogo e tentar ganhá-lo sempre",afirmou.