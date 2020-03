António Salvador: «Sp. Braga estará preparado para dar continuidade à sua evolução»

António Salvador enviou uma carta a todos os associados do Sp. Braga, em função do "momento difícil e inesperado", fazendo questão de reforçar que o clube "tem uma dimensão e uma responsabilidade que não lhe permitem parar, que nunca o podem suspender".





"O Sp. Braga está ativo, desde logo para desempenhar o seu papel social e ser um agente no combate a esta pandemia", vincou o presidente aos sócios, registando o apoio já revelado do clube ao Hospital de Braga, com um investimento de cerca de 300 mil euros para a aquisição de 10 ventiladores, 500 fatos de proteção e 15.500 máscaras.O líder dos arsenalistas deixou ainda uma garantia: "Assim que esta pandemia for vencida, o nosso clube estará preparado para retomar a sua atividade e para dar continuidade à sua evolução. Os moldes em que desenvolvemos o nosso trabalho podem ser condicionados, mas o profissionalismo, a dedicação e a responsabilidade de cada um de nós é incondicional."Salvador, todavia, não deixou de reconhecer que o "mundo está em mudança" e que "pessoas e instituições vão enfrentar, num futuro próximo, desafios imensos". "É previsível que todos tenhamos de nos reajustar e reinventar e por isso é sensato que o futebol e o desporto não se iludam quanto às dificuldades que este período nos apresenta e quanto aos constrangimentos que ele nos trará para os próximos anos", registou ainda o presidente do Sp. Braga, isto já depois de ter garantido há poucos dias ao plantel a capacidade financeira para a SAD fazer face à crise económica que se avizinha, rejeitando a eventualidade de haver redução nos ordenados."É ainda irónico que este momento coincida com uma data tão importante para o Sp. Braga, a do nosso centenário, mas é minha missão enquanto presidente transmitir aos nossos sócios que tudo farei para que o nosso clube permaneça sólido, com o apoio e a união de todos", prometeu ainda António Salvador em jeito de conclusão.No início da missiva, refira-se que o presidente do Sp. Braga vincou muito o atual estado em função da pandemia da Covid-19.Eis um excerto da longa carta de António Salvador aos seus associados:"Atravessamos um momento difícil e inesperado, que nos convoca para a exigente mas fundamental missão de salvaguardarmos a nossa saúde e a daqueles que nos são próximos, reclamando de todos uma consciência social que nos permita também preservar a comunidade.É um esforço que contraria a nossa natureza enquanto ser social, mas que é primordial para que consigamos, o mais depressa e o melhor possível, ultrapassar esta pandemia que nos ameaça em todas as vertentes da nossa sociedade.Entre a família do Sp. Braga contam-se vários médicos e profissionais de saúde que têm sido a linha da frente deste combate e é a eles, e a toda esta vasta comunidade clínica nacional e internacional, que presto o meu profundo agradecimento pelo seu papel nesta imensa crise.O nosso maior desejo, nesta fase, é que todos ultrapassemos este período com saúde. Cada um de nós é importante para o sucesso deste desígnio coletivo e por isso felicito o vosso sentido de responsabilidade e o vosso cuidado em prol do bem comum.A privação social afeta-nos a todos e afeta as instituições. Tal como os vários sectores da nossa sociedade, também o Sp Braga atravessa um período que não tem paralelo nos seus quase 100 anos de história e que obriga o clube a constrangimentos que são a antítese da sua razão de ser: servir as pessoas e servir o desporto.Milhares de atletas, treinadores, colaboradores e funcionários estão limitados na sua atividade e impedidos de frequentar os seus espaços de trabalho e de treino. Milhares de sócios e adeptos deparam-se hoje com uma forma diferente de viver o clube, o que é certamente um desafio para a paixão que nos move pelo Sp. Braga."