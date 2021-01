António Salvador: «Sporting às vezes sente-se pequeno ao lado do nosso clube...»

Na ausência de Carlos Carvalhal, que não surgiu na conferência de imprensa posterior ao jogo com o Sporting, António Salvador foi o porta-voz do Sp. Braga e não poupou ninguém na hora de analisar o que se passou no relvado do Municipal de Leiria. O principal visado foi o árbitro Tiago Martins, mas também houve palavras duras para com o próprio clube de Alvalade.





"Estou aqui porque o meu treinador não pode estar cá. Como sabem, foi expulso e, conforme os regulamentos, não pode vir à sala de imprensa", começou por justificar o presidente dos minhotos, passando depois à análise do jogo e... ao ataque.

"Quero dar os parabéns aos jogadores do Sp. Braga pelo grande jogo que fizeram, pelo carácter e trabalho que fizeram. Estiveram em campo duas grandes equipas e, como viram, tudo fizemos para vencer este jogo. Em função do campo impraticável na 1ª parte, depois melhorou porque parou de chover, sabíamos que este era um jogo decidido no detalhe. Pena é que o jogo não fosse decidido no detalhe das equipas, mas num detalhe da equipa de arbitragem. O golo começou numa falta que não existe. Se fosse falta, era ao contrário", apontou.



"Como é possível numa final, uma equipa de arbitragem expulsar os treinadores sem, sequer, os advertir? É de um tom inacreditável chegar ao banco, sem que sequer haja uma advertência. Deu grande satisfação ver um clube como o Sporting a vibrar tanto com uma vitória sobre o Sp. Braga. Mostra que, às vezes, eles sentem-se pequenos ao lado do nosso clube. Na vida é preciso saber ganhar e perder. Também é preciso saber ganhar", atirou.



Por outro lado, Carvalhal comentou a tensão que se viveu na tribuna após o encontro. "Não foi nada demais. O assunto está ultrapassado. Parabéns aos jogadores e a todo o staff do Sp. Braga".