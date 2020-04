António Salvador também fez os testes da Covid-19

António Salvador, presidente do Sp. Braga, esteve esta sexta-feira nas instalações da Cidade Desportiva e também realizou os testes de rastreio ao coronavírus, tal como os jogadores e técnicos da equipa principal.





Um momento percetível através da reportagem vídeo transmitida há alguns instantes pela 'Next', o canal do Sp. Braga.O máximo responsável do clube está, assim, presente num momento em que a equipa principal do Sp. Braga se prepara para retomar os treinos no relvado na próxima segunda-feira, nos relvados da Cidade Desportiva.