António Salvador: «Título é sonho que também seria benéfico para o país»

As comemorações do 99.º aniversário do Sp. Braga encerram hoje com a realização da Gala Legião de Ouro, evento a realizar dentro de momentos no Theatro Circo e que se destina a distinguir não só os associados que cumprem 25, 50 e 75 anos de filiação, mas também para premiar os jogadores profissionais, funcionários, atletas amadores e parceiros do clube que se destacaram ao longo da temporada passada.





O presidente António Salvador, anfitrião da festa, foi célere a colocar o foco no momento de comunhão do universo bracarense, mas também não deixou escapar a oportunidade para continuar a alimentar o sonho que persegue desde que assumiu a liderança dos minhotos."A reunião da família bracarense é sempre um dia especial. Este não é o momento de falar em conquistas, mas o próprio país ficava a ganhar se o Sp. Braga se aproximasse dos crónicos vencedores. É um sonho que gostava de concretizar antes do centenário e a verdade é que temos encurtado distâncias. Esse crescimento também é um dos motivos pelos quais vamos celebrar hoje", comentou António Salvador.