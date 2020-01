António Salvador trava saída de Paulinho do Sp. Braga

António Salvador travou esta sexta-feira a saída de Paulinho do Sp. Braga. Tal como Record avançou esta manhã, ao emblema minhoto chegou uma proposta de um clube da Premier League pelo jogador - proposta essa, sabe o nosso jornal, superior a 15 milhões de euros - mas o presidente dos arsenalistas rejeitou a abordagem por duas razões.





A primeira, desportiva, uma vez que vender o melhor marcador da equipa (com 17 golos) poderia comprometer a segunda metade da época; e pelo facto de na estrutura do futebol do Sp. Braga se entender que Paulinho é um jogador que pode chegar à Seleção Nacional, ser valorizado, e ser vendido no verão pela cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.