António Salvador travou saída de Bruno Wilson

António Salvador, presidente do Sp. Braga, travou a saída do central Bruno Wilson para a primeira liga. Ao que o nosso jornal apurou, os minhotos receberam duas propostas concretas pelo defesa, neto de Mário Wilson, mas Salvador foi intransigente.Bruno Wilson, de 22 anos, tem sido um dos jogadores mais preponderantes da equipa B do Sp. Braga, com 18 desafios disputados até ao momento. Foi formado no Sporting e no Oeiras, e está nos guerreiros do Minho desde a época 2015/16.