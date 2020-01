António Salvador: «Trincão só sairá por 30 M€»

António Salvador não facilita. O presidente do Sp. Braga vincou a posição da SAD relativamente ao assédio de que o jovem avançado Trincão tem sido alvo nas últimas semanas, reagindo desta forma à oferta apresentada pelos italianos da Atalanta, superior a 10 milhões de euros.

"É verdade que fizeram uma proposta, mas o jogador só sairá pela cláusula de rescisão, que é de 30 milhões de euros", afirmou o líder dos arsenalistas, numa curta declaração concedida ao portal italiano Calciomercato.

Trincão, de 20 anos, é uma das pérolas da formação arsenalista, sobre a qual a administração da SAD deposita grande esperança, não só em termos desportivos como também a nível de um futuro encaixe financeiro considerável.

Campeão europeu de sub-19 por Portugal, o camisola 77 está numa fase de afirmação na equipa titular do Sp. Braga – presente no onze nos últimos quatro desafios –, depois de largos meses a tentar dar esse salto definitivo no conjunto principal, tanto com Abel Ferreira como com Ricardo Sá Pinto no comando técnico.

O jovem jogador já despertou o interesse de outros clubes italianos nos últimos anos. A Juventus, por exemplo, tentou a aquisição de Trincão no mercado de inverno da temporada passada.



Relvado volta a estar debilitado



O mau estado do relvado do Estádio Municipal de Braga originou uma remodelação no início de dezembro, mas o piso volta a mostrar sinais de não estar em perfeitas condições. Algo que foi percetível durante o encontro com o Tondela (apenas o segundo após a intervenção de dezembro) e que origina uma certa insatisfação entre os minhotos, tendo em conta a importância de um relvado em plenas condições para o tipo de futebol praticado. O Sp. Braga mantém-se atento à evolução do tapete verde. Recorde-se que o Estádio Municipal de Braga volta a ter atividade na próxima semana, quando receber a final four da Taça da Liga, com jogos nos dias 21, 22 (meias-finais) e 25 (final).