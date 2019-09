António Salvador: «Vamos apostar tudo para conquistar a Taça da Liga»

O presidente do Sp. Braga disse esta sexta-feira que a equipa vai "apostar tudo" na conquista da Taça da Liga, porque é a última vez que a 'final' four vai decorrer no Estádio Municipal de Braga.O recinto dos bracarenses vai acolher pelo terceiro ano consecutivo, e último, a 'final four' da Taça da Liga, em janeiro do próximo ano."Entrar na fase de grupos da Liga Europa era o objetivo mais imediato, mas há outros grandes objetivos para alcançar, nomeadamente no campeonato e uma Taça da Liga que vai ser o último ano que vamos ter em nossa casa. Infelizmente, não conseguimos nos últimos dois anos chegar à final e obviamente que vamos apostar tudo para poder dar uma alegria à nossa cidade e aos nossos adeptos, conquistando essa taça", disse António Salvador, à margem de uma cerimónia pública.Os minhotos ocupam a 13.ª posição no campeonato, com quatro pontos, e o dirigente espera "dar um salto" na tabela classificativa nas próximas jornadas."Sabíamos que íamos ter um arranque muito difícil no campeonato, além dos jogos contra duas grandes equipas para entrar na fase de grupos da Liga Europa, foi um início tremendo, jogos de três em três dias, oito em 24 dias. Mas não é à quarta jornada que vamos fazer balanços, espero que nas próximas jornadas possamos dar um salto [na tabela]. Temos um plantel com muita qualidade e uma equipa técnica muito competente e estamos preparados", disse.António Salvador falava à margem da apresentação do "Ritual do Guerreiro", uma iniciativa conjunta da Associação Comercial de Braga (ACB), Sporting de Braga e Central de Cervejas (CC) que visa o "reforço da cumplicidade dos bracarenses com o seu clube", como explicou o presidente da ACB, Macedo Barbosa.Através do consumo dos produtos da CC nos jogos em casa e fora do campeonato, nos 49 estabelecimentos aderentes, os adeptos habilitam-se a prémios, nomeadamente bilhetes para jogos do Sporting de Braga e produtos de merchandising.António Salvador frisou que a parceria hoje firmada é mais uma no sentido da vontade de uma "aproximação e uma ligação mais forte do clube com a cidade".