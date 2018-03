As atuais cinco vitórias consecutivas oferecem ao Sp. Braga o 2º lugar entre as equipas nacionais em melhor forma neste momento da época, apenas atrás dos seis triunfos seguidos do Benfica, e para este alto rendimento há um jogador que muito tem contribuído: Ricardo Horta. Foi decisivo ao marcar o único golo da equipa nos triunfos tangenciais diante de Marselha e Tondela, bisou e somou duas assistências na goleada frente ao Estoril e com o Moreirense selou o 3-0.

Ricardo Horta nem sempre mereceu a confiança de Abel Ferreira para constar no onze (23 vezes titular em 44 jogos oficiais), mas após a derrota com o Marselha, onde não saiu do banco, foi chamado e correspondeu melhor do que nunca. Os cinco golos nas últimas quatro partidas são apenas um indicador do seu atual momento numa temporada que ficará gravada ‘a ouro’ no seu currículo. O internacional jovem português já igualou a melhor marca pessoal no que aos golos diz respeito (9, tal como na época passada), ele que no verão se transferiu a título definitivo para os arsenalistas depois de uma passagem pelos espanhóis do Málaga.

Que quatro! Mas Ricardo não tem jogado sozinho. Nesta série imaculada de cinco triunfos (16 golos marcados e nenhum sofrido), há outros homens de ataque com números bem vistosos: Wilson Eduardo (4 golos, uma assistência), Paulinho (3 golos, duas assistências) e Esgaio (2 golos, duas assistências) fazem sorrir Abel Ferreira e todos os adeptos do Sp. Braga. À condição, o 3º lugar está a apenas um ponto e hoje, pelo Minho, todos torcem pelo Chaves contra o... Sporting.

Autor: Ricardo Vasconcelos