Artur Jorge: «A paragem pode ter desgastado a equipa mentalmente»

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Aves, Artur Jorge admitiu que a paragem do campeonato devido à pandemia pode ter "desgastado a equipa" a nível mental.





"O foco tem de estar em nós. Puxar os jogadores para a razão e que podem ser iguais a si próprios. Temos muito mais para dar. A paragem também pode, mentalmente, ter desgastado a equipa. E temos obrigação de olhar para o lado positivo deste grupo de trabalho", disse Artur Jorge, já depois de ter abordado o duelo com o Aves, amanhã à noite.Uma equipa já despromovida à 2.ª Liga, mas o técnico não acredita em facilidades. "Ao contrário do que se possa pensar, é muito difícil. Devemos ter máximo respeito pela equipa adversária. Pelo facto de não terem conseguido manter-se na 1.ª Liga, nesta altura poderão ter objetivos mais individuais e pessoais", apontou."Uma coisa que se tem falado e me irritado ligeiramente é o negativismo. A equipa está bem, preparada e os jogadores são competentes. São jogadores que a administração entendeu ter cá para lutar por objetivos altos, já deram provas da valia e tenho o privilégio de ser treinador de um dos grupos mais fortes que há em Portugal. O objetivo é conseguir fazer com que sejam iguais a si próprios, não peço nada de mais aos jogadores. A fasquia deles é uma fasquia alta. Encontrei uma equipa focada e determinada em vencer o jogo", afirmou ainda.Desde a retoma do campeonato, o Sp. Braga perdeu com o Santa Clara e com o Boavista, empatou em Famalicão, derrotou o V. Guimarães e perdeu em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. A vantagem de 4 pontos que o Sp. Braga trazia em relação ao Sporting na luta pelo 3.º lugar transformou-se num atraso de 5 pontos para os leões.