Artur Jorge após a derrota do Sp. Braga: «Resultado é adulterado por más decisões»

O Sp. Braga perdeu esta terça-feira por 2-1 frente ao Estoril, na final da Taça Revelação, disputada em Leiria. No final da partida, o técnico dos arsenalistas, Artur Jorge, mostrou-se "desiludido".





"Desiludido é a palavra que define bem o meu estado de espírito neste momento. Desiludido com o resultado, apenas e só. Por outro lado, convém realçar que estou muito satisfeito com o comportamento da equipa, com a atitude de todos os meus jogadores do primeiro ao último minuto. Tivemos uma postura e atitude muito dignas e representámos de uma forma brilhante aquilo que é ser Sporting de Braga", analisou o treinador.O técnico bracarense mostrou-se injustiçado com a derrota e considera que as decisões tomadas pela equipa de arbitragem tiveram influência direta no resultado final. "Não posso deixar passar em claro, quando numa final o resultado é adulterado por más decisões, como hoje aconteceu. É uma falta de respeito para com o Sporting de Braga, depois de tanto trabalho, terem decisões que façam com que este resultado seja injusto por isso", disse o técnico, de 49 anos.A derrota na final frente ao Estoril não abala a confiança de Artur Jorge na qualidade do seu plantel e das mais-valias futuras."Queríamos muito vencer este troféu. Demonstrámos aqui que éramos capazes de o vencer. Mas aquilo que é a mais-valia do Sporting de Braga é potenciar os atletas que temos. Termos jogado uma final sub-23 com jogadores com idade juvenil, ter essa capacidade dentro de portas, dá-nos para olhar para o futuro com bons olhos, e acreditar que estamos a criar atletas com potencial, com muito valor, e que vão seguramente chegar ao mais alto nível", justificou.