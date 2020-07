Artur Jorge assume equipa dos sub-23

Artur Jorge já teve a conversa com António Salvador que faltava para perceber qual o seu futuro dentro da estrutura do Sp. Braga e o presidente comunicou que tudo volta ao início, com o antigo central a assumir o comando técnico da equipa de sub-23.





Treinador interino durante as cinco últimas jornadas da Liga, Artur Jorge cumpriu a sua missão ao garantir o 3º lugar e o consequente apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.Recorde-se que antes de render Custódio na equipa principal, Artur Jorge já tinha sido promovido do comando dos sub-19 para o dos sub-23, onde vai encontrar grande parte do plantel que orientou na época 2019/20, sendo que a equipa de juniores do Sp. Braga estava na fase final da categoria sem qualquer derrota quando o campeonato foi cancelado devido à pandemia Covid-19.Durante a conversa que Artur Jorge manteve com António Salvador, ao fim da manhã desta terça-feira, ficou também definido que o clube liberta o treinador deste compromisso, abrindo a porta para um novo projeto que eventualmente apareça e que Artur Jorge considere interessante, algo que o próprio tem esperança que aconteça, depois do desempenho nesta fase final da época.