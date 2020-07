Artur Jorge e o atraso em relação ao Sporting: «Vamos olhar para cima»

A jornada passada terminou com o Sp. Braga em 4.º lugar, a 5 pontos do Sporting, e com o Rio Ave logo atrás, a apenas 3 pontos. Mas Artur Jorge não muda o discurso de ambição adotado anteriormente pelos arsenalistas.





"O Sp. Braga tem de ter sempre ambição, temos objetivos bem definidos e declarados desde o início da época. Temos de lutar por eles. Estamos um pouco afastados, mas vamos tentar dar o nosso melhor, com a preocupação de vencer jogo a jogo. Temos uma margem pontual de atraso em relação ao principal rival na luta pelo 3.º lugar... Mas vamos continuar a lutar, a olhar para cima, passar essa ambição aos jogadores para vencer todos os jogos que temos até ao final do campeonato. Se conseguirmos vencer todos, estaremos na luta ou com fortes possibilidades de reconquistar o 3.º lugar", afirmou o sucessor de Custódio."O discurso não podia ser diferente entre os treinadores que aqui estiveram. Representar o Sp. Braga é ter a ambição de fazer parte de um grande clube e poder, naturalmente, lutar por objetivos altos. O grande foco, e é isso que tenho falado com os jogadores, é vencer o Aves. É um ponto determinante e algo que preparamos de forma intensa nestes três dias, para estarmos prontos para vencer o próximo jogo", acrescentou Artur Jorge.