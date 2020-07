Artur Jorge e o futuro: «Sinto-me capaz de estar na 1.ª Liga»

Artur Jorge foi chamado como solução interina para assumir o comando técnico após a saída de Custódio, na sequência da derrota bracarense com o Rio Ave. Agora, Artur Jorge aguarda o veredicto de António Salvador.





"É uma questão que não depende de mim. Depende da decisão do presidente, que será comunicada, em relação a mim, no final do jogo. Até lá é continuar a trabalhar, algo que tenho feito de forma satisfatória e a desfrutar do momento", começou por dizer.Tal como noticiámos na edição impressa de hoje, tudo indica que a decisão de António Salvador passará por João Pedro Sousa, do Famalicão. E, recorde-se, Artur Jorge até estava já definido como novo treinador da equipa sub-23 do Sp. Braga para a próxima temporada. Só que o técnico considera ter valor para estar na 1.ª Liga."Coloco essa hipótese [ir para os sub-23]. O futuro está dependente da decisão que será comunicada. Irei abraçar o que será o meu projeto, mas obviamente que esta experiência me enriquece como profissional. Avaliei-me a mim próprio e senti-me perfeitamente capaz e ambiciono estar mais vezes na 1.ª Liga. Sei perfeitamente do contexto do que me foi pedido. Num mês, a identidade de uma equipa não se pode mudar muito. Sinto-me capaz de poder fazer parte de um projeto de criar identidade e poder estar neste patamar. É esperar que se decida, se for aqui ou sub-23... Estarei com a mesma paixão que tenho pelo futebol", afirmou Artur Jorge, de 48 anos.