Artur Jorge: «É uma jornada muito importante na luta pelo 3º lugar»

Artur Jorge fez ao final da manhã desta terça-feira a antevisão ao jogo entre o Sp. Braga-Belenenses, da 32.ª jornada da Liga NOS, aprazado para quarta-feira, às 19h15. O treinador dos arsenalistas sabe que uma vitória caseira garante de imediato o 4.º lugar aos minhotos, mas voltou a frisar que o objetivo da equipa passa por ultrapassar o Sporting e assegurar um lugar no pódio.





Olho é para a minha equipa. O que importa é mantermos a mesma atitude, sermos competentes e isso pode fazer a grande diferença. Só assim teremos o resultado do mosso lado.Não, estou a torcer por ganhar ao Belenenses. Claro que é uma jornada muito importante nesta luta. Sabíamos que uma vitória em Paços poderia pôr-nos a olhar para este jogo com o Belenenses SAD a depender de nós próprios se o Sporting perdesse o próximo jogo. Sabemos o que se passa nos outros campos, mas temos de fazer o nosso trabalho. A partir daí atacaremos as últimas jornadas.Deixa-me satisfeito porque é uma performance e resultados bastantes confortáveis. Tenho notado disponibilidade dos jogadores para fazer o que lhes é pedido e isso tem dado resultado. Mas é só uma questão de números e com estes 3 pontos queremos colar-nos ao 3.º lugar e agarrar a possibilidade de dependermos de nós próprios. Mas temos de fazer o nosso trabalho, que é vencer o Belenenses SAD, e depois esperar para poder lutar por essa posição.Tem alguma atitude, uma matriz que eu quero. O poder libertar os jogadores, transmitindo-lhes confiança, sendo iguais a si próprios, sempre com a motivação no limite. Tínhamos cinco jogos e teríamos de ser fortes na agressividade, compromisso e no querer. Isso, se calhar, assemelha-se ao que quero para a equipa.