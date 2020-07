Artur Jorge: «Equipa teve um bom desempenho»

No rescaldo do encontro, Artur Jorge, técnico que se estreou ontem no comando do Sp. Braga, sublinhou a importância do triunfo. "Era importante ganharmos o jogo. Fomos muito competentes, demos uma grande demonstração de respeito por nos próprios e pelo adversário", começou por dizer o treinador, de 48 anos.





Realçando o facto de terem sido utilizados cinco jogadores formados no clube e elogiando as estreias de Fabiano e Sanca, Artur Jorge explicou ainda o que mudou da primeira para a segunda parte: " No intervalo tentei ajudar os jogadores e, com o primeiro golo, as coisas tornaram-se mais simples. A intenção era não sofrer golos, para não mexer com o lado emocional na adversidade. A equipa ganhou, não sofreu golos e teve um desempenho muito bom."