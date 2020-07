Artur Jorge: «Era sensato despenalizar Rolando e reconhecer o erro»

Artur Jorge prepara-se para a estreia no comando da equipa principal do Sp. Braga, mas à hora a que decorreu a conferência de imprensa de lançamento do duelo com o Aves, os arsenalistas ainda não tinham a informação relativamente ao pedido de despenalização de Rolando enderaçado ao Conselho de Disciplina da FPF.





"É um pedido que o Sp. Braga fez e, na minha opinião inteiramente pessoal, é inteiramente justo que pudesse ser despenalizado. Aguardamos ainda, não temos ainda informação concreta. Era de todo sentado despenalizá-lo e reconhecer o erro que acabou por acontecer na jornada anterior", referiu Artur Jorge.Recorde-se que Rolando foi expulso já em período de compensação do jogo de Vila do Conde, depois de o árbitro Nuno Almeida ter considerado um corte com o braço na área bracarense. Um penálti que resultou em expulsão e que permitiu a Taremi marcar o golo que deu a vitória por 4-3 ao Rio Ave.