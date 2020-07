Artur Jorge: «Estou cá até quando o presidente entender»

Artur Jorge deu a sua primeira conferência de imprensa como técnico do Sp. Braga, ainda que de froma interina. Assumiu o orgulho e enorme satisfação por ter chegado a este patamar, ele que tem um longo historial de ligação ao clube bracarense.





"Em 1.º lugar deixem-me agradecer a vossa presença aqui. De facto sinto-me o treinador do Sp. Braga, sou o treinador do Sp. Braga neste momento. Dentro do que é a estrutura do Sp. Braga, atinjo o ponto mais alto. Estou extremamente satisfeito e muito contente pela oportunidade que me foi dada pelo presidente. Estou cá para ser competente naquilo que me é pedido e ser mais um a contribuir para o sucesso do Sp. Braga", referiu o técnico, de 48 anos, que treinou a equipa sub-19 na época 2019/20 e já tinha sido promovido aos sub-23 para 2020/21.Como se disse, Artur Jorge foi anunciado pelo clube como uma solução interina, mas o técnico está disponível para o que for preciso. "Posso estar cá até quando o presidente entender. Estou extremamente satisfeito, não imaginam a alegria e satisfação de estar cá, quero desfrutar o momento, não quero pensar no dia de amanhã, no dia anterior, quero contribuir para o que o Sp. Braga se propõe. Quero desfrutar do momento. Fazer com que o Sp. Braga possa voltar a ganhar", assinalou, antes de ser confrontado com o significado pessoal desta aposta."Você sabe a resposta... Eu disse na apresentação aos jogadores. Tenho mais de 30 anos nesta casa [n.d.r.: entre jogador e treinador], já passei por muito, tarefas que desempenhei e esta é claramente a tarefa mais alta dentro do clube. Estou dentro de um clube que está na elite do futebol nacional, posso não expressar facialmente, mas tenho um sorriso interno desde terça-feira, quando falei com o presidente. Estou satisfeito e quero desfrutar deste momento por muito tempo", apontou.Recorde-se que no passado recente também Abel Ferreira chegou a assumir o cargo de forma interina e, mais tarde, foi mesmo aposta firme da SAD de António Salvador.