Artur Jorge já escolheu o título para as crónicas dos jornais: «Objetivo atingido»

O Sp. Braga avança para a receção ao FC Porto, amanhã à noite, com a ambição de poder alcançar o pódio, o que lhe permitirá aceder diretamente à fase de grupos da Liga Europa. E até já pensou no título que queria ver nas crónicas dos jornais.





"Objetivo atingido seria o ideal. Obviamente nesta altura estamos satisfeitos por estar ainda na luta. Quando chegámos assumimos que iríamos lutar até ao fim pelo 3.º lugar e iremos cumprir. Vamos ao último jogo à procura do 3.º lugar. Temos de fazer a nossa parte, vencer o FC Porto e esperar derrota do Sporting. O nosso foco e prioridade é fazer, naturalmente, o nosso trabalho, conseguir os três pontos e depois ver se conseguimos os nossos objetivos", referiu, em conferência de imprensa.O treinador do Sp. Braga assumiu que a derrota em Tondela "está ultrapassada" e que as atenções estão viradas para a receção aos dragões, já que a equipa não vive "do que fez anteriormente". "Sobre o FC Porto, acho que vai apresentar-se forte. É um plantel forte e nós tivemos o cuidado de preparar o jogo sem a preocupação de quem joga ou não, mas no coletivo e na forma como se apresenta. Seria errado pensar no jogador A, B ou C. Sabemos é o que temos de fazer para contrariar a ideia do FC Porto", referiu."O Sp. Braga tem de ser uma equipa agressiva em todos os momentos, estar preparada para poder ser compacta defensivamente, pois o FC Porto tem características muito fortes na forma como ataca. Temos de ter dinâmicas mais capazes do que no último jogo, onde fomos previsíveis. Não sofrer golos será importante. Tenho de realçar que o Sp. Braga tem um plantel de muita qualidade", apontou Artur Jorge, antes de fazer o balanço da época."Considero uma temporada bastante positiva, passámos a fase de grupos da Liga Europa com um bom trajeto, conquistámos a Taça da Liga, e estamos na última jornada a lutar pelo 3.º lugar e, na pior das hipóteses, ficamos em 4.º lugar. Há que valorizar a época e um grupo que procurou ser competente. Aos adeptos: gostava de ter partilhado estes momentos que cá vivi com eles e também gostava que tivessem a oportunidade de se despedir de uma equipa que fez uma época muito boa", assinalou.