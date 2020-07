Artur Jorge: «Jogo é decisivo para as duas equipas»

É ganhar ou... ganhar para o Sp. Braga. Numa jornada em que garantiu, por força do resultado de ontem do Famalicão, o 4.º lugar na Liga NOS 2019/20, Artur Jorge voltou a frisar que os arsenalistas estão empenhados em não desistir da 3.º posição. O treinador dos minhotos sublinha que há um "espírito comum" entre a estrutura rumo a esse objetivo e reconhece que o duelo de amanhã no Estádio João Cardoso (19h15) é decisivo para Sp. Braga e Tondela.





"Não, de todo. O nosso objetivo é tentar buscar o terceiro lugar. Não ficámos indiferentes aos resultados, porque nos garantiu o 4.º lugar, mas continuamos com a mesma ambição em busca dos 3 pontos e na perseguição ao terceiro lugar.""É uma equipa que vai tentar inverter a situação em que se encontra. Esses perigos têm de nos passar ao lado e temos de nos focar em nós. Temos a nossa batalha para travar e é com esse espírito que vamos encarar este jogo.""Sim, claramente. Tivemos a oportunidade de ouvir o nosso presidente a antecipar isso e é um estado de espírito comum aqui dentro, do presidente, estrutura, treinadores e jogadores. Temos a ambição de ir em busca do 3.º lugar. A prioridade é ganhar em Tondela.""Há uma necessidade de mudar alguma coisa, o estado anímico exige isso mesmo, de dar um abanão. Respeitamos o Tondela, temos bem prepara a estratégia, conhecemos o Tondela, as suas variantes, mas estamos completamente a olhar para dentro, para nós, para o que somos capazes, tendo em conta as dificuldades que vamos ter. É um jogo decisivo para as duas equipas e para os seus objetivos.""Não. O meu futuro não se decide nestes jogos. O que posso adiantar é que temos de trabalhar com a mesma atitude e querer do primeiro ao último minuto. No final e na altura certa falaremos. O meu futuro não está em causa, é o Sp. Braga que está em causa."