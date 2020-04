Artur Jorge lamenta fim do campeonato de juniores: «O Sp. Braga ia lutar para ser campeão»

No debate com Quim, Karoglan e Zé Nuno Azevedo, Artur Jorge comentou parte da atualidade, concretamente o facto de os campeonatos das camadas jovens terem sido dado por concluídos na sequência da pandemia do coronavírus. Artur Jorge é o treinador dos sub-19 do Sp. Braga, equipa que tinha legítimas ambições esta época.





"Não sei se seríamos campeões, mas íamos lutar pelo título. Temos uma equipa competente e muito competitiva. Fica o registo de termos feito um campeonato sem nenhuma derrota, com 26 jogos sem nunca perder. Mas tínhamos esse objetivo, era comum, íamos lutar pelo título", referiu o antigo defesa-central."Lamento que tenhamos sido obrigados a parar, mas outros valores se levantam. Mas íamos dar luta para tentarmos ser novamente campeões", garantiu, em alusão aos títulos de sub-19 conquistados pelo Sp. Braga na época de 1976/77 e, mais recentemente, em 2013/14.