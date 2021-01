Artur Jorge: «Nos treinos do Sp. Braga havia uma equipa da Barça TV a acompanhar o Trincão»

Artur Jorge, técnico que trabalhou com Francisco Trincão na formação e na equipa principal do Sp. Braga, contou à ESPN Brasil que, depois de o jogador assinar com o Barcelona, os treinos dos minhotos passaram a contar com uma equipa de televisão do Barça.





"Quando eu treinava a equipa principal do Sp. Braga, nós estávamos na luta pelo terceiro lugar do campeonato e tínhamos nos treinos uma equipa de televisão da Barça TV a acompanhar o Trincão. Tivemos de ceder, permiti porque era a estrela do momento e um miúdo que todos queriam acompanhar mais de perto", recordou Artur Jorge."Nem assim ele perdeu a capacidade de estar focado nos treinos e no seu objetivo, ajudando-nos a alcançar a terceira posição, que foi um marco histórico dentro do clube", acrescentou.O técnico recordou ainda um jogador "muito focado no trabalho e humilde". "É um bom exemplo do que é a nossa formação e de como trabalhamos."