Artur Jorge: «Podem esperar um Sp. Braga forte até ao final do campeonato»

O técnico do Sp. Braga destacou o "empenho e compromisso" dos jogadores arsenalistas após a goleada por 5-1 em Paços de Ferreira, que mantém a formação minhota na perseguição ao Sporting.





"O que facilitou foi o empenho e o compromisso que os jogadores tiveram. A forma como obtivemos os golos é secundário, o importante é termos consciência de que entrámos fortes no jogo, assumimos a partida e, dessa forma, chegámos cedo à vantagem e continuámos em cima dessa vantagem", afirmou Artur Jorge, em conferência de imprensa."O Paulinho é um ponta de lança de excelência. É uma mais-valia acima da média. Está no topo dos melhores marcadores, sendo um objetivo secundário, e é o reflexo do que a equipa tem feito, potenciando o Paulinho.""Hoje foram mais três pontos e continuamos a olhar para o terceiro lugar, sabendo que não dependemos só de nós, mas podem esperar um Sp. Braga forte até ao final campeonato."