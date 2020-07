Artur Jorge: «Queremos recuperar o 3.º lugar»

Artur Jorge fez a antevisão ao jogo de sexta-feira diante do Paços de Ferreira. O Braga procura alcançar o Sporting no terceiro lugar da Liga NOS. O jogo irá ser disputado na Estádio Capital do Móvel a partir das 21H30 e o treinador bracarense diz defrontar uma das equipas com "melhor registo" após a retoma do campeonato, que prometeu encarar de "forma séria".



Paços de Ferreira num bom momento



"O Paços de Ferreira tem um dos melhores registos desde a retoma e isso vem aumentar o nosso estado de alerta. O futebol é o momento e o que hoje vemos é que o Paços está bem. Não podemos olhar para a classificação, mas para o momento que o Paços atravessa. Esse é um dos fatores a ter em conta. É um adversário que nos vai causar dificuldades."





"Há, acima de tudo, uma consolidação de objetivos. Na jornada anterior aproximámo-nos do Sporting, conseguimos reduzir a diferença, e abrimos uma folga maior para o 5.º classificado. Significa que vamos ter uma luta intensa até final, bem vincada e com o objetivo claro de querermos recuperar o 3.º lugar.""Não será final nem princípio de nada. Temos de encarar este jogo de forma séria. É ótimo trabalhar em cima de vitórias, isso dá-nos margem de conforto e os jogadores estão compenetrados nos objetivos que queremos atingir. É fundamental vencer o jogo para continuar o nosso percurso.""Na segunda parte com o Aves notou-se uma equipa mais solta, isto consegue-se com os resultados. É fundamental a equipa estar liberta e fazer o que lhe é pedido e trabalhar com os atletas para que possamos ter as dinâmicas que queremos.""A intenção não é essa. Somos um clube que aposta na formação e temos de não só dizer como sermos capazes de poder concretizar essas apostas. Este é um processo de continuidade, progressivo e estamos a fazê-lo dentro do plano estratégico do clube.""Não há dúvida nenhuma para mim. Tenho bem claro o que vamos fazer, quem vai jogar e as tarefas que os jogadores podem desempenhar. Os regressos do Esgaio e do Fransérgio abre o leque de opções, mas quem não está encaro isso como uma oportunidade para quem vai jogar.""Não posso ser, de todo, um treinador de um só sistema. Tenho um que acho que pode potenciar mais os jogadores e a equipa, mas naturalmente estou preparado para que os jogadores se sintam confortáveis com as dinâmicas.""Sou um treinador mais ativo. O facto de estar condicionado limita-me a forma de viver o jogo. Mas, como em tudo, são adaptações e tentei adaptar-me para passar a mensagem. Ainda assim a principal mensagem é passada durante a semana e antes do jogo."