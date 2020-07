Artur Jorge substitui Custódio no comando técnico do Sp. Braga

Artur Jorge sucede a Custódio no comando técnico do Sp. Braga. Segundo Record apurou, o treinador dos juniores do Sp. Braga assume agora a equipa principal, uma solução encontrada após a saída de Custódio ao fim de seis jogos ao leme.





O treinador, que esta época não somou qualquer derrota à frente da equipa júnior dos minhotos, foi a solução encontrada por António Salvador para orientar os restantes jogos que faltam esta época.Recorde-se que Custódio assumiu o comando da equipa principal no início de março, substituindo no cargo Rúben Amorim (contratado pelo Sporting), tendo orientado os minhotos em seis partidas, com um saldo negativo de três derrotas, duas vitórias e um empate.