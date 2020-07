Artur Jorge: «Tínhamos de igualar a vontade deles»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, confessou a tristeza do balneário no final do jogo em Tondela e explicou o que correu mal.





"Estávamos à espera de um jogo difícil, decisivo para as duas equipas. Teríamos de igualar no mínimo a vontade da outra equipa. Não conseguimos nunca encontrar espaço para ultrapassar o Tondela, que defendeu muito e bem. Ficou mais difícil a chegada ao terceiro lugar. Procurámos, tivemos mais posse de bola, tivemos de acabar o jogo com muita gente na frente, mas não tivemos os momentos de inspiração que devíamos e não materializámos", admitiu."Os jogadores estão tristes porque tínhamos uma estratégia montada para este jogo, que passava por vencer. Não conseguimos ser superiores ao adversário, pelo menos nas oportunidades criadas".Questionado sobre a lesão de Rui Fonte, o treinador referiu que o atacante "está a ser avaliado", sendo necessário aguardar para saber o que aconteceu com o joelho esquerdo.