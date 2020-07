Artur Jorge: «Vamos lutar para vencer os dois jogos que faltam»

O Sporting de Braga empatou (1-1) na receção ao Belenenses SAD, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, um resultado que pode afastar os minhotos da luta pelo 3.º lugar da prova.





No final do encontro, Artur Jorge assumiu alguma lentidão da equipa, principalmente na 2.ª parte da partida, que acabou por permitir uma melhoria anímica nos homens orientados por Petit, que conseguiram chegar ao empate já perto do final."Não era o resultado, de todo, que queríamos e fizemos, nomeadamente na primeira parte, o suficiente para fazer mais golos, ter uma vantagem mais confortável e que podia colocar o Belenenses SAD mais fragilizado animicamente. O adversário acreditou, expusemo-nos pela forma como não conseguimos fazer o segundo golo e depois do empate ficou mais difícil", começou por referir o técnico dos minhotos."Não era estratégico. Não podemos baixar a intensidade, mas a verdade é que a equipa foi menos intensa na segunda parte. Fomos uma equipa mais lenta, isso penalizou-nos e não conseguimos ter a mesma vivacidade da primeira parte. Acabámos por não ser competentes na definição no último terço e foi isso que fez a diferença.""Temos de reagir. Somámos um ponto, não era o que queríamos, mas estão seis pontos em disputa e vamos continuar a acreditar. Só com esta mentalidade ganhadora é que podemos abordar os jogos. Vamos esperar para ver o que nos reserva, mas vamos lutar para vencer os dois jogos que faltam.""Tirei o Palhinha, porque achei que podia estar em risco se cometesse uma falta [já tinha um cartão amarelo], foi para o poupar", concluiu.