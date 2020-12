Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Sp. Braga no jogo com o Zorya Galeno foi o melhor jogador da formação minhota no triunfo (2-0) para a Liga Europa





• Foto: Luís Vieira / Movephoto