Assembleia Geral da SAD do Sp. Braga poderá ser realizada em videoconferência

A Assembleia Geral da SAD do Sp. Braga, inicialmente agendada para o próximo dia 14 de abril, foi adiada para o dia 5 de maio. A confirmação surgiu em comunicado assinado por António Marques, onde foi explicada a alteração. "Face ao Estado de Emergência decretado em Portugal e à Pandemia gerada pelo vírus Covid-19, fica sem efeito a convocatória da Assembleia Geral Extraordinária de 14 de Abril de 2020", lê-se.





Ora, face às circunstâncias, a reunião de acionistas da SAD será realizada nesse dia 5 de maio, às 17h30, estando prevista realizar-se no auditório do Estádio Municipal de Braga, mas é provável que venha a decorrer através de videoconferência. Certo é que essa questão será avaliada mais perto da data, por forma a serem cumpridas todas as normas de segurança."De acordo com as recomendações da CMVM em relação à realização de Assembleias Gerais no contexto decorrente do impacto do novo Coronavirus – Covid 19, caso o Estado de Emergência Nacional se mantenha em vigor na data prevista para a Assembleia Geral esta realizar-se-á através de meios de comunicação à distância, por via telemática com recurso a videoconferência, em conjugação com meios presenciais ou não (dependendo da eventual necessidade dos trabalhos e do que a declaração do Estado de Emergência Nacional permitir)", refere a nota divulgada pela Mesa da Assembleia Geral da SAD.Na ordem de trabalhos estão dois pontos: a apresentação e aprovação do projeto referente à segunda fase da Cidade Desportiva do Sp. Braga e apresentação do projeto denominado "Estádio Centenário" (um recinto previsto no âmbito da segunda fase da Cidade Desportiva) e aprovação dos custos previsíveis com a obra.