Assis segue Jorge Simão para o Al Feiha

Assis deve prosseguir a carreira no Al Feiha, juntando-se a Jorge Simão, treinador já oficializado no clube da Arábia Saudita e responsável pela contratação do brasileiro pelo Sp. Braga, em janeiro de 2017, ao Chaves. O médio, como se sabe, já tinha tudo acertado para ser reforço do Gil Vicente, isto depois de os dois clubes acertarem os pormenores aquando da transferência do brasileiro Vítor Tormena, mas não houve acordo final no que diz respeito ao pagamento do ordenado de Assis, que seria, em grande parte, suportado pelo Sp. Braga. A intervenção de Jorge Simão no processo, que pediu aos dirigentes do seu novo clube que fizessem tudo para contratar Assis, acabou por deixar o assunto nas mãos do Sp. Braga novamente, sendo que Assis tem contrato até 2021.