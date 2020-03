Associação Nacional de Treinadores de Futebol condena contratação de Custódio

Depois de repudiar a contratação de Rúben Amorim para o lugar de treinador do Sporting, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) descreveu, esta quinta-feira, como "uma vergonha" a contratação do Sp. Braga, que colocou Custódio como sucessor do agora treinador leonino no comando da equipa principal.

"São gritantes os constantes atropelos à lei e ao Regulamento de Competições da Liga Portugal, sendo que, no presente caso, o treinador em apreço não possui sequer habilitações que lhe permitam ser adjunto da 1.ª Liga", acrescentam.

No comunicado, a ANTF descreve a situação como "uma vergonha", por se tratarem "de situações reiteradas de desconsideração, desrespeito e afronta para com a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, para com a Federação Portuguesa de Futebol, para com a própria Liga e para com os clubes e SAD's cumpridoras da lei e dos regulamentos".