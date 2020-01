Barcelona oficializa Trincão: conheça os valores do negócio e a cláusula milionária

O Sp. Braga oficializou a transferência de Trincão para o Barcelona, a troco de 31 milhões de euros (30.940.140 euros para sermos precisos). O jovem avançado só rumará a Camp Nou no final desta temporada.





O jogador fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, anunciaram os catalães no seu site oficial.O jovem extremo, de 20 anos, assinou um contrato por cinco temporadas com o clube catalão, atual bicampeão espanhol.Internacional pelos escalões mais jovens de Portugal, Trincão sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2018, prova na qual foi o melhor marcador."A SC Braga – Futebol, SAD anuncia que chegou a acordo com o FC Barcelona para a transferência do jogador Francisco Trincão, com efeito no final da presente temporada desportiva, pelo valor de 30.940.140 euros.O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do FC Barcelona que não poderá efetuar qualquer dedução no pagamento a efetuar à SC Braga – Futebol, SAD.Trincão tem 20 anos, é internacional pelos escalões jovens de Portugal até aos Sub-21 e foi Campeão da Europa de Sub-19 em 2018, tendo-se sagrado melhor marcador da prova.No SC Braga desde 2011, cumpriu um percurso de afirmação nas escolas do clube até chegar à equipa principal, ao serviço da qual já realizou 30 jogos oficiais, tendo apontado três golos.Trincão já esteve entre os finalistas do troféu Golden Boy, tendo também sido apontado pela UEFA como um dos melhores jovens talentos do futebol europeu".













